Bilderbuchkino: Bist du auch so monstermüde?

Das starke und wirklich böse Monster lädt zu einer monstermäßigen Übernachtungsparty ein.

Sogar einen richtig gruseligen Pyjama hat es für seinen Kumpel rausgesucht. Aber … was macht es denn da unten? Was für eine Frage! Natürlich schlafen echte Monster UNTER dem Bett, das weiß doch jeder. Ob der Kumpel auch Lust hat, sich in die wunderbar faulige Monsterhöhle zu kuscheln?

Gerne dürfen die Kinder bereits im Schlafanzug und mit ihrem Lieblingskuscheltier kommen.

Ab 3 Jahren.