Bilderbuchkino - "Bruno und die Nervkaninchen"

Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg

Nach dem Buch von Ciara Flood.

Bär Bruno hat am liebsten seine Ruhe. Doch damit ist es schlagartig vorbei, als eine Horde wilder Kaninchen ins Nachbarhaus einzieht.

Zu Brunos Entsetzen lassen sie sich auch von seiner schlechten Laune nicht abschrecken. Im Gegenteil! Je grummeliger er sich verhält, umso netter sind die nervigen Kaninchen.

Ob Bruno doch noch mit ihnen Freundschaft schließt?

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.

Info

Stadtbücherei Leonberg
Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg
Kinder & Familie
Google Kalender - Bilderbuchkino - "Bruno und die Nervkaninchen" - 2026-05-06 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Bilderbuchkino - "Bruno und die Nervkaninchen" - 2026-05-06 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Bilderbuchkino - "Bruno und die Nervkaninchen" - 2026-05-06 15:00:00 Outlook iCalendar - Bilderbuchkino - "Bruno und die Nervkaninchen" - 2026-05-06 15:00:00 ical

Tags