Bilderbuchkino "Das NEINhorn"

Im Herzwald lebt das kleine Einhorn, zu dem alle ganz lieb sind und es mit gezuckertem Glücksklee füttern.

Aber das Einhorn sagt immerzu Nein, sodass es bald den Namen „NEINHorn“ bekommt. Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus und schließt auf seiner Reise neue Freundschaften.

Wir lassen Bilderbücher lebendig werden! In einem gemütlichen, abgedunkelten Raum könnt ihr die Bilder der Geschichte an der großen Leinwand verfolgen und einer abenteuerlichen Geschichte lauschen. Eine gemeinsame Veranstaltung der Volkshochschule und der Stadtbücherei. Anmeldung in der VHS (persönlich oder über die Homepage) oder in der Stadtbücherei (persönlich) möglich.