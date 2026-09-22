Bilderbuchkino - "Der Blätterdieb"

Eichhörnchen ist empört: Gestern war sein Baum noch voll mit wunderschönen bunten Blättern - rot, orange und goldgelb.
Und heute? Einfach verschwunden!
Für Eichhörnchen steht fest: Ein Blätterdieb treibt sein Unwesen! Sofort beginnt es zu ermitteln - unter Steinen, hinter Büschen und bei seinem besten Freund Vogel. Ob der weiß, wer hinter dem mysteriösen Verschwinden steckt?
Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.
Für Kinder ab 4 Jahren.
Info
Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg
Kinder & Familie