Bilderbuchkino - "Der Blätterdieb"

Eichhörnchen ist empört: Gestern war sein Baum noch voll mit wunderschönen bunten Blättern - rot, orange und goldgelb.

Und heute? Einfach verschwunden!

Für Eichhörnchen steht fest: Ein Blätterdieb treibt sein Unwesen! Sofort beginnt es zu ermitteln - unter Steinen, hinter Büschen und bei seinem besten Freund Vogel. Ob der weiß, wer hinter dem mysteriösen Verschwinden steckt?

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.