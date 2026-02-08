Bilderbuchkino "Die Ostergeschichte"

Was war das? Der Stein war weg. Ich schaute in die Höhle – und sie war vollkommen leer. Plötzlich hörte ich meinen Namen. Mein Herz wurde ganz warm, ich sah Jesus vor mir, wie er gelacht und geredet hatte. Der Wind fuhr durch die Bäume und flüsterte: „Ich bin bei euch.“ Ich könnte wetten, es war seine Stimme. Spannend und lebendig wird hier die biblische Ostergeschichte von Maria Magdalena für große und kleine Kinder und die ganze Familie erzählt: von Jesu Leben und Wirken, dem letzten Abendmahl mit seinen Freunden, von seiner Verhaftung und dem Tod am Kreuz. Doch nicht zuletzt auch von seiner Auferstehung und seinem Versprechen: „Ich bin immer bei euch.“