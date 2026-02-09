Bilderbuchkino - "Elli Erbse – Ein Osterhuhn hat viel zu tun!"

Nach dem Buch von Katalina Brause und Daniela Kunkel.

Alle freuen sich auf Ostern, nur Elli Erbse rauft sich die Federn. Denn der Osterhase hat einfach ihre Eier gemopst! In einer turbulenten Verfolgungsjagd quer durch die Gärten stellt Elli den Dieb – und kommt auf eine famose Idee. In der Bauernhofküche zaubert sie die leckersten Ostereier aus Schokolade! So was gab´s noch nie … Klar, dass Elli Erbse damit alle Herzen erobert … Die süßeste Geschichte seit es Schoko-Ostereier gibt.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.