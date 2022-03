Mustermix: entdecken - selber mixen für Kinder ab 8 Jahren

Blumen, Vögel, Streifen, Schnörkel, was gibt es nicht alles zu entdecken auf dem bunt bemalten Dingen im Stadtmuseum. Wo kommen all die Muster her? Wer hat sie gemacht? Wir begeben uns auf Entdeckungstour. Dann machen wir zusammen mit der Künstlerin Marleen Pennings unseren eigenen Mustermix. Wir bemalen und bedrucken einen Turnbeutel.

Bitte altes Shirt oder Schürze mitbringen - es wird bunt.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.