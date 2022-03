Wie wir ein Haus kaperten und Linas Geheimnis auf die Spur kamen

Was ist nur mit Lina los? Ausgerechnet die erfahrenste Detektivin der Forschungsgruppe Erbsensuppe verhält sich plötzlich höchst verdächtig. Haben vielleicht die vielen Anträge, die das Mädchen aus Syrien ausfüllen muss, etwas mit dem seltsamen Verhalten zu tun? Welche Rolle spielt der geheimnisvolle Junge auf dem Foto? Als sich dazu noch die Zwei Fragezeichen an Linas Fersen heften, ist für Evi und Nils klar, dass auch sie heimlich ermitteln müssen!

Rieke Patwardhan verbrachte ihre Kindheit damit, auf Bäume zu klettern und dort alle Bücher zu lesen, die sie ihren großen Schwestern entwenden konnte. Nach einer Buchhändlerlehre und einem Abschluss als Diplompsychologin lebt sie jetzt mit ihrer Familie in Hamburg und schreibt Geschichten, die nun andere Kinder auf Bäumen lesen können. In ihren Büchern geht es nicht nur um einen spannenden Kriminalfall, sondern auch um die Themen Freundschaft, Flucht und Integration.Für ihr Buch "Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen" wurde sie 2020 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie "Neue Talente" ausgezeichnet.

Die Lesung ist für Kinder der vierten und fünften Schulklasse geeignet. Sie findet hybrid statt, d.h. ihr könnt euch entscheiden, ob ihr lieber vor Ort oder online per Zoom teilnehmen wollt.

Die Lesung ist ein Kooperationsangebot zusammen mit der Evang. Familienbildungsstätte Crailsheim.

