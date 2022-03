Versteh einer die Deutschen

Der YouTube-Star Firas Alshater wurde 1991 in Damaskus geboren und lebt seit 2013 in Deutschland.

Im Zuge der Revolution gegen Baschar al-Assad wurde er mehrfach verhaftet und gefoltert und konnte dennoch in Deutschland Fuß fassen, er lernte Deutsch und fing an zu studieren.

In seinen Youtube-Filmen und in seinen Büchern berichtet Alshater vom Krieg, aber auch sehr humorvoll vom Leben in Deutschland. In Deutschland fühlt er sich mittlerweile zu Hause. Er wolle nicht darauf warten, bis in Syrien Frieden und Freiheit eingezogen seien.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.