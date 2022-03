Kinderkonzert "Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme"

Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme bieten witzige und eingängige Kindermitmachlieder mit humorvollen wie auch nachdenklichen Texten dar. Das Ganze wird verpackt in turbulente und humorvolle Geschichten, in die Kinder stark einbezogen werden. Kinder und Erwachsene haben gleichermaßen ihren Spaß. Die frechen Bewegungslieder der beiden Darsteller sind vor allem eines: Ansteckend! Ob auf der Bühne oder im Publikum: Alle singen mit, tanzen und lachen zusammen. Und die witzigen Tänze zu den Liedern machen den Kindern noch mehr Laune, wenn sie verkleidet mit Rodscha und Tom auf der Bühne stehen dürfen. So begeben sie sich zusammen mit "Paul und Luise" auf eine fantasievolle Reise zu geheimnisvollen Kontinenten, treffen dort Tiere wie "Elle" und "Kroko" oder den lustigen "Affen" und planschen alle zusammen in der Badewanne "Edith".

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.