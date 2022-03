Die Bremer Stadtmusikanten ein Märchen mit Musik

Wer kennt sie nicht, die vier Tiere, die in letzter Not ihren Besitzern entkommen? Zwar alt, aber noch lange nicht am Ende, finden sie zusammen und erobern am Ende sogar ein Räuberhaus. Es sind der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn: Die Bremer Stadtmusikanten. Eine Geschichte von selbst errungener Freiheit und einer Freundschaft, die sogar eine Räuberbande in die Flucht schlagen kann! Natürlich mit Musik!

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.