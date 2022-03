Auf ins Zukunftsmuseum Nürnberg!

Wie werden wir in 10, 20 oder 50 Jahren leben? Wie entwickelt sich Technik weiter - und vor welche Herausforderungen stellt uns das als Gesellschaft? Was wünschen wir uns? Welche Befürchtungen haben wir? Die Zweigstelle des Deutschen Museums im Herzen der Nürnberger Altstadt lädt zu einem spannenden und aufschlussreichen Blick in die Zukunft ein.

Nach dem Besuch des Museums werden sich die Jugendlichen in Kleingruppen in der Fußgängerzone von Nürnberg aufhalten.

Treffpunkt Bahnhof Crailsheim am Gleis 4 und Abholung wahrscheinlich an Gleis 2.

Anmeldung ab 21. März, 8 Uhr, möglich auf unserer Homepage, per Email unter vhs@crailsheim.de oder telefonisch unter 07951 403-3800. Anmeldeschluss ist am 08. April.