Bilderbuchkino - "Flausch"

Flausch ist ziemlich lustig, ganz schön kreativ und mag die verschiedensten Sachen. Und Flausch sieht immer anders aus!

Mal wuschelig, mal stachelig, manchmal schimmert es rosa und manchmal flimmert es blau. An manchen Tagen ist es sogar kunterbunt! Toll, oder?

Doch die anderen Waldwesen finden das ein bisschen komisch. Sie glauben, Flausch müsse sich doch mal entscheiden. Aber stimmt das denn?

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.