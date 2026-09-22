Bilderbuchkino - "Fräulein Neugierig"

Die Giraffe Fräulein Neugierig ist wirklich furchtbar neugierig!

Überall steckt sie ihre Nase rein und will alles wissen. „Schrecklich!", denken die anderen Tiere. Dabei meint sie es doch gar nicht böse!

Als plötzlich das kleine Muckelchen verschwunden ist, zeigt sich jedoch wie gut es ist, wenn eine Giraffe ihren langen Hals überall hineinstecken kann.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.