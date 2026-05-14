Bilderbuchkino - "Fundbüro Wurm"

Nach dem Buch von Jule Wellerdiek.

Das Fundbüro Wurm gehört zu den besten der Welt. Der Wurm hat eine seltene Begabung, Dinge wiederzufinden. Die zerstreute Robbe kommt fast jeden Tag vorbei, weil sie etwas verloren hat. Doch dann passiert das Undenkbare: Der durch und durch verlässliche Wurm kann seine Mütze nicht finden!

Wir sind oft ziemliche Schussel. Wo ist mein Handy? Wo die zweite Socke? Wer hat meinen Teddy gesehen, ohne den ich nicht schlafen kann? Dass die Welt von so was nicht untergeht, vermittelt das grandiose Duo Wurm und Robbe.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.