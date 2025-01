Bilderbuchkino: GENUG GEBRÜLLT, LÖWE [von Günther Jakobs]

Demokratie in der Savanne? Auch das muss gelernt sein.

Der Löwe ist ein echter Bestimmer. Mit seinem mächtigen Gebrüll sorgt er für Ordnung in der

Savanne. Doch eines Tages ist er so heiser, dass er keinen Ton mehr hervorbringt. Schon bricht Chaos aus! Jeder macht, was er will, viele streiten sich. So kann das nicht weitergehen, finden selbst die Tiere. Es müssen faire Regeln her. Gar nicht so einfach, wenn es keinen Bestimmer mehr gibt. Aber gemeinsam haben sie viele tolle Ideen und finden echt gerechte Regeln für ALLE!

Ab 4 Jahren

Wir bitten um die Beachtung der Altersangabe.

