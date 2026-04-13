Bilderbuchkino: Henri und Henriette - streiten verboten!

Auf dem Bauernhof ist es wie überall: Ab und zu gibt es Streit.

Die Küken streiten um eine Schaufel, die Kühe zanken sich um das saftigste Stück Wiese und die Enten werden sich bei ihrem Spiel nicht einig. Hahn Henri gefällt das nicht und versucht kurzerhand, jeden Streit auf dem Hof zu verbieten! Doch schnell merkt er: Manchmal muss man eben streiten – solange man sich danach wieder versöhnt!

Ab 4 Jahren.