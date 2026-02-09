Bilderbuchkino - "Ich will auch! Rille kommt in die Schule"

Nach dem Buch von Fee Krämer und Nikolai Renger.

Rille, der kleine Gorilla, kann es kaum erwarten, eingeschult zu werden. Beim großen Schnuppertag dürfen er und sein Freund, Papagei Pepe, schon einmal ausprobieren, ein echtes Schulkind zu sein. In der Dschungelschule lernen sie alles über die Schätze des Dschungels und üben fleißig das Tarnen und das Anschleichen. Bei so einem kunterbunten Stundenplan verfliegen die kleinen Unsicherheiten wie von selbst. Und Rille lernt, dass Hilfe nie weit ist, wenn der eigene Mut mal auf sich warten lässt.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.