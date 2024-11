Bilderbuchkino in der Stadtbücherei

Irmingard Grimmer liest Bilderbücher vor. Dabei können die Bilder des Buches auf einer großen Leinwand betrachtet werden, wodurch ein besonders intensives Vorlese-Erlebnis entsteht. Für Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Vormittag gibt es zusätzlich drei Vorführungen um 9.30, 10.15 und 11.00 Uhr speziell für Kindergärten. Da hier die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bittet die Stadtbücherei die Kindergärten um vorherige Anmeldung unter Telefon 07191-894-498 oder per E-Mail an stadtbuecherei@backnang.de.