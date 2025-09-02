Bilderbuchkino: Schieb den Wal zurück ins Meer!

Das Meer hat Schnupfen und niest den Wal an Land. Da liegt er nun, der dicke Kerl. Aber wie kommt er zurück ins Wasser? Können ihm die anderen Tiere helfen?

Wir lesen euch aus dem zauberhaften Kinderbuch von Sophie Schönwald und Lea Johanna Becker vor. Dazu seht ihr die Bilder auf einer großen Leinwand - fast wie im Kino!

Im Anschluss könnt ihr die Ausstellung besuchen und dort spielen, basteln und träumen.

Ohne Gebühr, ohne Anmeldung.

In Kooperation mit der Stadtbücherei Gerlingen.

Wir freuen uns auf euch!

Mitmachausstellung für Kinder und Familien: "Komm mit ans Meer!"

Habt ihr Lust auf eine Reise ans Meer? Seid ihr bereit für spannende Abenteuer?

Schippert mit uns einmal um die Erde, immer entlang der Küsten dieser Welt. Es gibt unendlich viel zu entdecken: Euch begegnen jede Menge interessante Tiere, farbenfrohe Leuchttürme, wilde Piraten und fantastische Seeungeheuer.

Verkleidet euch, um euch wie ein echter Matrose oder eine Piratin zu fühlen, lernt Seemannsknoten und das Flaggenalphabet kennen, schnuppert an Gewürzen aus aller Welt, entdeckt Schätze und vieles mehr.

Zu echten Helden werdet ihr, wenn ihr etwas gegen die Verschmutzung der Meere unternehmt. Dann findet man dort wieder bunte Fische im Wasser statt Plastikmüll.

Spielt, entdeckt und träumt in dieser fantasievollen Mitmachausstellung. Kommt mit ans Meer. Ahoi - los geht's!

Nach dem Bilderbuch von Judith Homoki und Martin Haake

Die Ausstellung ist bis 2. November 2025 zu sehen.