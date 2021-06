„Oh weh! Oh Schreck! Der Dreck muss weg!“ von Matthias Sodtke. Nulli und Priesemut haben ausgemistet und ihren Müll zum Abholen an den Weg gestellt. Doch am nächsten Morgen sind die Sachen verschwunden ...

Sie folgen den Spuren und finden nach und nach ihren Abfall wieder. Doch bis sie die Ursache herausgefunden haben und der ganze Dreck wieder beseitigt ist, fließt noch einiger Unrat den Fluss hinunter … Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab drei Jahren und Familien. Um Anmeldung wird gebeten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Corona-Virus bitten wir um Verständnis, dass Veranstaltungen der Stadt Filderstadt nur unter Vorbehalt angekündigt werden. Bitte informieren Sie sich regelmäßig!

Anmeldung erforderlich