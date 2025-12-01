Bilderbuchkino - "Von kleinen und großen Geschenken"

Maus und Bär freuen sich sehr auf Weihnachten. Das duftet, glitzert und schmeckt so wunderbar! Und dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes: Der Bär will nämlich ausnahmsweise wach bleiben. So können die beiden Freunde sich zum ersten Mal etwas schenken – wie schön! Aber dann nimmt der Bär das liebevoll verschnürte Geschenk mit in seine Höhle, statt es auszupacken. Gefällt es ihm etwa nicht?

Was die Maus nicht ahnt: Der Bär kann das winzige Päckchen mit seinen großen Tatzen einfach nicht öffnen und hat deswegen ein furchtbar schlechtes Gewissen. Zum Glück wissen die anderen Waldtiere Rat. Und am Ende feiern die ungleichen Freunde doch noch ein wunderbar funkelndes Fest.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.