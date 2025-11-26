Bilderbuchkino - "Wach auf Siebenschläfer, Sankt Nikolaus ist da"

Nach dem Buch von Eleonore Schmid.

Glisglis ist ein richtiger Siebenschläfer: Im Herbst beginnt er seinen Winterschlaf und wacht erst im Frühling wieder auf.

Dabei möchte er so gern einmal den Sankt Nikolaus sehen! Wenn er nur wüsste, wie er sich am besten wach halten könnte. Er versucht alles Mögliche, aber nichts klappt.

Doch dieses Jahr wird alles anders: Glisglis bewundert zum ersten Mal staunend die verschneite Welt und trifft auch endlich den Nikolaus, der allen Tieren des Waldes die wunderbarsten Leckereien mitgebracht hat.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.