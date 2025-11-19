Bilderbuchkino

Wir lesen für Kinder ab 3 Jahren das Bilderbuch „Motte, die kleine Moorhexe“ vor, während die Bilder dazu auf einer Leinwand projiziert werden. Danach sprechen wir kurz über das Buch, bevor wir zusammen etwas basteln.

Bitte melden Sie sich dafür vorher an (persönlich oder an mediathek@schwaigern.de oder unter 07138 3990). Pro Kind/Familie ist jeweils nur eine feste Anmeldung möglich, für weitere Termine setzen wir Sie gerne auf die Warteliste.