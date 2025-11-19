Bilderbuchkino

Weißt Du noch? (Michael Engler & Laura Bednarski)
Als der Eichelhäher eines Tages unauffindbar ist, wollen Haselmaus, Igel und Eichhörnchen erst mal gar nicht wahrhaben, was passiert ist. Der Eichelhäher ist tot - heißt das, sie werden ihren Freund nie wiedersehen? Sie erinnern sich an das, was sie alles mit ihm erlebt haben und merken, dass ihr Freund mit ihren Erinnerungen weiterlebt.
Ab 4 Jahren. Ohne Anmeldung.
Info
Stadtbibliothek Sindelfingen Rathausplatz 4, 71063 Sindelfingen
Kinder & Familie