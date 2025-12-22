Bilderbuchkino

Die Bilder werden an die Leinwand projiziert und die Geschichten vorgelesen. Zur Vertiefung gibt es im Anschluss eine Bastelei. Anmeldung immer möglich ab dem 1. des Monats. Der Eintritt ist frei.

20.01. Der Regenbogenfisch (3-5 Jahre)

17.02. Alex, abgeholt ( 2-3 Jahre)

24.03. Helma legt die Gockel rein (4-6 Jahre)

14.04. Der kleine Wassermann - Frühling im Mühlenweiher (4-6 Jahre)

12.05. Jan und Julia verreisen (4-6 Jahre)

16.06. Eine Wiese für alle (5-6 Jahre)

Anmerkung zum 24.03.: Die kleinen Zuschauenden dürfen es sich auf ihrem eigenen „Bauernhof-Fahrzeug” - Trettraktor oder Rutschauto - gemütlich machen.