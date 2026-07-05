Bilderbuchkino

Bilderbücher werden mit Hilfe eines Beamers präsentiert und vorgelesen.

Durch das Betrachten der großflächigen Bilder im verdunkelten Raum ergibt sich eine besondere Atmosphäre und die Fantasie der Kinder wird angeregt. Im Anschluss an die Geschichte wird gebastelt oder gemalt. Lesepatin Kornelia Herden liest: "Die Tortenhexe":

Die Hexe hat mal wieder schlechte Laune! Kein Wunder - sie wohnt in einem Lebkuchenhaus. So ein Haus ist zwar prima, um leckere Kinder anzulocken, aber zum drin Wohnen ziemlich unpraktisch. Dauern picken Vögel an den Dachziegeln, und Eichhörnchen knabbern die Wände an! Doch eines Tages tauchen Greta und Henry im Wald auf und stellen der Hexe die entscheidende Frage: »Wenn du ein Haus aus lauter Lebkuchen hast, wieso isst du dann ausgerechnet Kinder?« Und damit beginnt für die Hexe das süße Leben!