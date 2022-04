Wir lesen ein Bilderbuch mit den Bildern auf einem großen Bildschirm. Fast wie im Kino!

An drei Terminen im Monat lesen wir ein Bilderbuch mit den Bildern auf einem großen Bildschirm oder Leinwand. Fast wie im Kino!

Anmeldung in der Hauptstelle über den Link "Anmeldung". Anmeldung in der Zweigstelle West per Mail über stabi.west@ludwigsburg.de.