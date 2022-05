Der Kater von Petterson, Findus ist sein Name, möchte unbedingt einmal in einem Zelt übernachten. Also beschließen die beiden einen Campingausflug in die Berge zu machen.

Doch die Hühner möchten auch zelten und so kommt alles anders als geplant. Ab 4 Jahren.

Die Kinderveranstaltungen finden aktuell im Oberlichtsaal statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.