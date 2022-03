Bilderbuchshow in der Kinderbücherei: „Findus zieht um“

Am Donnerstag, den 7. April 2022, 16.30 Uhr findet in der Stadtbücherei Fellbach eine Bilderbuchshow zum beliebten Kinderbuch „Findus zieht um“ statt.

Hüpfen macht das Leben schöner! Wenn Findus aufwacht, muss er einfach auf seinem Bett hüpfen. Aber um vier Uhr morgens ist Pettersson davon nur genervt. Also entschließt sich Findus, ins Plumpsklo im Garten zu ziehen. Aber nachts ist es dort viel unheimlicher, als er dachte. Vielleicht ist es bei Pettersson doch schöner? Ein hinreißendes Bilderbuch von Pettersson und Findus - frisch aus dem Kinder- und Katerleben!

Für Kinder ab 5 Jahren. Maximale Teilnehmerzahl: 15 Kinder. Ohne Eltern. Dauer ca. 45 min.

Eine Anmeldung ist ab dem 22. März 2022 persönlich in der Stadtbücherei Fellbach, per Telefon unter der 0711/5851-459 oder auch per E-Mail (sbf@fellbach.de) möglich! Letzter Anmeldezeitpunkt ist Mittwoch, der 6. April 2022.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Verordnung statt. Um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird gebeten.