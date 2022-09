Bilderbuchshow in der Kinderbücherei: Die kleine Hummel Bommel sucht das Glück

Ricardo Schmetterling und die anderen Insektenkinder holen Bommel eines Nachts aus dem Bett und zeigen ihr aufgeregt eine Zeitung, die sie gefunden haben. Dort wird eine Reise verlost und Bommel bekommt Sehnsucht nach der großen weiten Welt, denn dort soll laut der Zeitung das Glück zu finden sein. Mit vielen guten Ermahnungen, Wünschen und Mamas Honigbroten bricht Bommel auf. Die Reise führt die kleine Hummel nach London, New York und Paris, doch das Glück findet sie nicht. Denn das ist - wir ahnen es - ganz nah, nämlich zu Hause bei der Familie und den Freunden.

Eine Anmeldung ist ab dem 16. September persönlich in der Stadtbücherei Fellbach, per Telefon unter der 0711/5851-459 oder auch per E-Mail (sbf@fellbach.de) möglich! Letzter Anmeldezeitpunkt ist Dienstag, der 4. Oktober 2022. Dauer ca. 30 Minuten. Ohne Eltern. Ab 5 Jahren. Begrenzte Teilnehmerzahl.