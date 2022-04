Bilderbuchshow in der Kinderbücherei: "Was macht die Katz auf meinem Platz?"

Hund Friedemann ist gar nicht erfreut, als er feststellt, dass sein Schlafplatz von der kleinen Katze Rosine in Beschlag genommen ist. Er versucht sie zu vertreiben, doch alle Tricks helfen nicht. Als er schließlich doch alleine in seinem Körbchen liegt, ist sofort Rosine wieder da, so dass er sich letzten Endes geschlagen gibt.

Für Kinder ab 5 Jahren. Maximale Teilnehmerzahl: 15 Kinder. Ohne Eltern. Dauer ca. 30 min.

Eine Anmeldung ist ab dem 12.04.2022 persönlich in der Stadtbücherei Fellbach, per Telefon unter der 0711/5851-459 oder auch per E-Mail (sbf@fellbach.de) möglich! Letzter Anmeldezeitpunkt ist Mittwoch, der 04.05.2022.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Verordnung statt. Um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird gebeten.