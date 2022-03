Am Freitag, 8. April, 15 Uhr wird in der Stadtteilbücherei Schmiden die Geschichte vom Hasenfranz als Bilderbuchshow gezeigt. Der Hasenfranz möchte so gerne Osterhase werden, doch woher bekommt ein kleiner Hase die Eier zum Bemalen? Entschlossen macht sich der Hasenfranz auf den Weg, um diese Frage zu ergründen.

Für Kinder ab 5 Jahren. Ohne Eltern. Dauer 40 Minuten. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Kinder.

Eine Anmeldung unter Tel: 0711/ 5851- 656 oder direkt in der Bücherei ist erforderlich.

Es gilt die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird gebeten.