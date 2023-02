Bilderreise Hohenlohe Taubertal

18 Wandertouren und 18 individuelle Geschichten entlang der Handels- und Pilgerwege im Taubertal und durch das Hohenlohische beschreibt die aus Rothenburg stammende Journalistin Felicitas Wehnert in ihrem neuen Buch.

„Mit Geist und Füßen - Hohenlohe und das Taubertal erleben“ erscheint im März im Belser Verlag. Einige der Routen und Geschichten stellt sie am 26.3.2023 um 17 Uhr in der Stadtbibliothek von Rothenburg ob der Tauber vor und geht dabei auch auf die Kulturgeschichte der Region Hohenlohe ein: die Stuppacher Madonna hat eine ganz eigene Geschichte, die eng mit den napoleonischen Verwerfungen im frühen 19. Jahrhundert verknüpft ist. Davon können auch die Rothenburger bekanntlich ein (Trauer)lied singen, große Teile der westlichen Landhege verlor die einstige Reichsstadt an das Königreich Württemberg, Rothenburg selbst ist seitdem bayerisch.

Auch die Pilgerwege rund um Rothenburg hat Felicitas Wehnert erkundet und hat gleich vier Geschichten mit Wanderideen um die Stadt im Gepäck: Ihr Lieblingsblick auf Rothenburg ob der Tauber? „Definitiv jener vom Amerikanerwäldchen bei der Blinktalsteige“, meint die Autorin. Darüber hinaus dürfen sich Naturfreunde beim Bildervortrag mit den Fotos von Manfred Schäffler über neue Ideen an Kocher und Jagst freuen: Die Bilderreise führt nach Schwäbisch Hall, nach Langenburg, ans Schloss Bartenstein sowie ins Taubertal bei Bad Mergentheim und Creglingen.

Der Vortrag ist damit Auftakt der neuen Reihe „Lesereise“ in der Stadtbibliothek Rothenburg ob der Tauber, die von Leiterin Hannelore Hochbauer initiiert wird: „Reisen bildet“ – so lautet ein geflügeltes Wort. Doch Reisen kann man nicht nur, indem man tatsächlich aufbricht, egal ob zu Fuß oder mit der Bahn. Reisen funktioniert auch wunderbar über das geschriebene Wort. Und es muss auch nicht, wie zum Auftakt der neuen Lesungsreihe „Lesereise“, ein geographisches Thema sein. Es kann auch eine historische oder literarische „Lesereise“ sein, die die Zuhörenden auf eine vergnügliche oder informative „Bildungsreise“ mitnimmt. Weitere „Lesereisen“ sind in Planung.