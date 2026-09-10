Bildervortrag mit Hans Peter Schmitt im Kurhaus

Am Freitag, den 9. Oktober 2026 um 19.30 Uhr nimmt Hans Peter Schmitt die Besucher seines Bildervortrages mit auf eine Reise nach Rumänien, einem Land voller Gegensätze.

Rumänien liegt im Grenzraum zwischen Mittel- und Südosteuropa. Es grenzt an das Schwarze Meer und erstreckt sich in westlicher Richtung über den Karpatenbogen bis zur pannonischen Tiefebene. Der rumänische Staat entstand 1859 durch die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und der Walachei.

Im Mittelpunkt des Bildervortrags steht das große Biosphärengebiet des Donau-Deltas. Dort leben mehr als 5.800 Tierarten, darunter ca. 1.200 verschiedene Vogelarten. Besonders beeindruckt das Land der Siebenbürger Sachsen mit seinen trutzigen Wehrkirchen, wie sie beispielsweise in den Städten Honigberg, Birthälm und Bonnesdorf zu finden sind sowie mit seinen pittoresken orthodoxen Kirchen und Klöstern.

Gruselige Erinnerungen weckt der Besuch von Schloss Bran, welche Heimstatt des Grafen Dracula gewesen sein soll. Weiter geht die Bilderreise über Schäßburg mit seiner schönen mittelalterlichen Festung nach Kronstadt, die mit der „schwarzen Kirche“ die größte gotische Kathedrale Südeuropas besitzt. Beeindruckend ist auch Thorenburg mit seinem 120 Meter mächtigen Salzstock, der bis an die Erdoberfläche reicht. Tief im Inneren des Salzstocks liegt ein Salzsee, der mit Ruderbooten erkundet werden kann. Über Klausenburg geht es nach Hermannstadt, dem kulturellen und geistlichen Mittelpunkt Rumäniens.

Zum Schluss führt die Bilderreise in die Landeshauptstadt Bukarest, die von sehr unterschiedlichen Baustilen geprägt ist. Beeindruckend dort ist der riesige Präsidentenpalast, den einst Präsident Ceau escu errichten ließ.

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