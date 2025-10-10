Bildhauen mit Sandstein für Anfänger und Fortgeschrittene (zweitägig)

In diesem zweitägigen Workshop erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen der Bearbeitung von Natursteinen oder können ihre Kenntnisse vertiefen.

Neben der Handhabung der wichtigsten Werkzeuge umfasst der Kurs zudem die Vermittlung geologischer und bautechnischer Grundkenntnisse. Material und Werkzeug werden gestellt und sind in den Kosten enthalten. Für die Teilnahme am Kurs sind Vorkenntnisse unbedingt erforderlich.

Bitte mitbringen: