Bildhauen mit Sandstein

zweitägig

bis

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

In diesem zweitägigen Workshop erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen der Bearbeitung von Natursteinen.

Neben einer Einführung in die Handhabung der wichtigsten Werkzeuge umfasst der Kurs zudem die Vermittlung geologischer und bautechnischer Grundkenntnisse. Material und Werkzeug werden gestellt und sind in den Kosten enthalten.

Bitte mitbringen:

  • festes Schuhwerk
  • strapazierfähige Kleidung
  • Arbeitshandschuhe
  • Schutzbrille (wenn vorhanden) 
  • Essen und Trinken

Info

Wackershofen.jpg
Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Bildhauen mit Sandstein - 2025-09-12 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Bildhauen mit Sandstein - 2025-09-12 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Bildhauen mit Sandstein - 2025-09-12 10:00:00 Outlook iCalendar - Bildhauen mit Sandstein - 2025-09-12 10:00:00 ical

Tags