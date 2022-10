Studium Generale – Öffentliche Vortragsreihe

Bildung, Wissen und das Entwickeln von Kompetenzen sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine gelingende Zukunft. Heute, im 21. Jahrhundert ist Lernen ein immerwährender Bestandteil eines modernen Lebens geworden. Im Wintersemester 2022/23 lädt die Hochschule Esslingen zu spannenden Vorträgen rund um das Thema Bildung ein. Eingeladen sind Interessierte jeden Alters, mit renommierten Expert:innen über »Bildung – Wissen was morgen zählt« zu diskutieren.

18. Oktober 2022 | 18 Uhr | Bildung für nachhaltige Entwicklung – Was ist zu tun in Zeiten globaler Herausforderungen?

Christian Fulterer (M.A.), Projektleiter im EPiZ Reutlingen e.V., und Valentin Marx, Jugendrat Klima und Nachhaltigkeit Baden-Württemberg

Unsere moderne Welt muss sich immensen Herausforderungen stellen. Armut, Geschlechterungleichheit, Extremismus und Klimawandel sind nur einige Beispiele. Eine zentrale Rolle diese Herausforderungen anzugehen liegt in der Bildung. Aber wie kann das gelingen? Wo liegen die Fallstricke? Und welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten gibt es für (Hoch)Schulen?

8. November 2022 | 18 Uhr |Digitale Hochschullehre – Der Hörsaal der Zukunft?

Prof. Dr. Marion Laging, Prorektorin für Lehre und Weiterbildung, Hochschule Esslingen

Nach zwei Jahren digitaler Lehre als Krisenbewältigung während der Corona-Pandemie und der Rückkehr zur Präsenzlehre steht die Hochschule Esslingen vor der Herausforderung das Beste aus beiden Welten zu bewahren, weiter zu entwickeln und miteinander in Einklang zu bringen. Die Zukunft der Lehre an Hochschulen wird weder in der reinen Präsenz liegen, die ohne digitale Medien auskommt, noch in der reinen Online-Lehre. Der Vortrag untersucht die Veränderungen des Lehrens und Lernens durch die Digitalisierung und gibt Einblick in konkrete Projekte und Erfahrungen zur digital gestützten Lehre an der Hochschule Esslingen.

22. November 2022 | 18 Uhr | Future skills: Kompetenzen für die Zukunft – was braucht Baden-Württemberg?

Dr. Stefan Baron, Geschäftsführer, AgenturQ - Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V.

Die zukünftige Arbeitswelt wird immer mehr von digital verfügbaren Daten und Prozessen geprägt. Herkömmliche Berufsbilder wandeln sich, neue digitale und nicht-digitale Anforderungsprofile entstehen. Doch welche Kompetenzen werden in Zukunft konkret benötigt? Und wie groß ist der Bedarf der Industrie insbesondere in Baden-Württemberg an solchen „Future Skills“? Der Vortrag zeigt auf, welche Zukunftskompetenzen Unternehmen im Land bis zum Jahr 2026 benötigen werden und was sie tun können, um rechtzeitig entsprechende Fähigkeiten in ihrer Belegschaft aufzubauen.

10. Januar 2023 | 18 Uhr | Lernst du noch oder verstehst du schon?

Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler, Autor, Deutscher Meister Science Slam

Wer lernt, kann verlernen. Doch wer versteht, kann nicht ent-verstehen. Henning Beck zeigt, wie sich der Lernbegriff wandelt und wie echtes Verstehen gelingt. Er wirft einen frischen Blick hinter die Kulissen der cleversten Struktur der Welt, dem Gehirn, und überträgt die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung auf akademisches Lernen und Lehren.