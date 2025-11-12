BILDUNG 2026

EWS Arena Göppingen Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen

Auf der Bildungsmesse 2026 wird es wieder viel zu entdecken geben. Sowohl für Schüler*innen, Bewerber*innen und Bildungsinteressierte, als auch für Unternehmen, die sich zukünftigen Mitarbeitern aus dem Landkreis als attraktiver Arbeitgeber präsentieren möchten. Die Zielgruppe der Messe ist weit gefächert: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende sowie sämtliche Arbeitnehmer*innen und Selbständige. Aber auch Personen, die sich weiterbilden möchten – privat oder beruflich, Wiedereinsteiger, Hochbegabte oder Benachteiligte. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Bewerbungsmappen-Check von Experten, ein Foto-Corner mit Bewerbungsbildern direkt auf der Messe sowie eine Job-Wall mit aktuellen Stellenangeboten, runden die Veranstaltung ab.

EWS Arena Göppingen
Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen
