Am 13. und 14. März 2026 öffnet die Bildungsmesse Lauda-Königshofen ihre Türen in der Stadthalle Lauda und der angrenzenden Sporthalle.

Diese Veranstaltung bietet Schulabgängern, Eltern und allgemein Interessierten die Möglichkeit, sich über aktuelle Bildungsangebote und -trends zu informieren. Mit 80 Ausstellern erwartet die Besucher ein breites Spektrum an Informationen zu Schulen, Ausbildungsberufen, dualen Studienplätzen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die größte Bildungsmesse der Region richtet sich an alle, die sich für die vielfältigen Möglichkeiten der Bildung interessieren. Von allgemeinbildenden Schulen über berufliche Ausbildungsstätten bis hin zu Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen – die Messe bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Bildungssuchenden und Experten. Vorträge, persönliche Gespräche und Mitmachaktionen ergänzen das Angebot und ermuntern die Besucher, gezielt Fragen zu stellen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Zur Stärkung zwischendurch gibt es ein Schülercafé.

Ein besonderes Highlight der Messe ist das Gewinnspiel, bei dem Besucher die Chance haben, ein hochwertiges Smartphone zu gewinnen! Jeder Besucher kann an diesem exklusiven Gewinnspiel teilnehmen und sich mit etwas Glück einen der begehrten Preise sichern. Die Teilnahmebedingungen sind direkt vor Ort erhältlich – verpassen Sie nicht Ihre Gelegenheit!

Neben den Ausstellern wird die Messe außerdem durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bereichert. Experten werden in verschiedenen Vorträgen über aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich informieren und Tipps für die persönliche Bildungsplanung geben. Die Bildungsmesse Lauda-Königshofen ist somit nicht nur eine wichtige Informationsquelle, sondern auch ein Ort der Inspiration für die zukünftige Bildungs- und Berufslaufbahn.

www.max-events.de/bildungsmesse-lauda-besucher