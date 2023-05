Die Heilbronner Bildungsmesse ist die größte Messe zum Thema Berufsorientierung in der Region Heilbronn-Franken. Die Nachfrage ist enorm, denn der Wunsch nach endlich wieder persönlichen Begegnungen mit der Zielgruppe, ist bei den Unternehmen enorm.

Über 180 Aussteller auf rund 10.000qm Fläche präsentieren sich am 16. und 17. Juni auf dem Heilbronner Messegelände.

„Bis zum Messebeginn Mitte Juni wird die Veranstaltung ausgebucht sein“, so Messeveranstalter Frank Hartmann, von der Agentur M.A.X. GmbH – Events und mehr aus Heilbronn. Job- und Ausbildungsmessen, vor allem in Präsenz, liegen wieder voll im Trend. Unternehmen suchen überall händeringend nach motivierten Azubis – den Fachkräften von morgen.

An beiden Messetagen gibt es gebündelte Informationen zur Berufswelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen potenzielle Arbeitgeber kennen, erhalten durch Anfassen und Ausprobieren vertiefte Einblicke in die vielfältigen Ausbildungs- und Studienlandschaften und können entscheidende Kontakte knüpfen. In lockerer Atmosphäre werden ganz ungezwungen erste Gespräche geführt und erste Eindrücke hinterlassen.

Der perfekte Standort also, um Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmer zu- sammen zu bringen. Die Veranstaltung bietet den Besuchern eine kostbare Kommunikationsplattform mit dem Schwerpunkt der persönlichen Beratung am Stand.

„Wir freuen uns sehr über die riesige Ausstellerresonanz und sind überzeugt, dass viele junge Menschen den Weg auf die Bildungsmesse finden. Egal ob im Schul- /Klassenverbund, mit den Eltern oder auch alleine. Denn die Chancen auf den passenden Ausbildungsplatz sind größer denn je und die Karrierechancen exzellent“ so Frank Hartmann von M.A.X. Events.

Aber auch die Eltern sind wichtige Ansprechpartner in der Berufswahl und sollten sich diesen Termin ebenfalls vormerken. Sie erhalten beispielsweise Informationen, wie sie ihr Kind bei der Berufswahl unterstützen können, um den passenden Aus- bildungsweg zu finden. Denn das Angebotsspektrum wird immer größer und umfangreicher und gemeinsam ist es oftmals einfacher den richtigen Weg für den nächsten Lebensabschnitt zu finden.

Viele mittelständische Unternehmer halten die Personalauswahl für einen ent- scheidenden Erfolgsfaktor. Die Messe dürfte deshalb, da gerade in der Region der Fachkräftemangel überall greifbar ist, auf allen Seiten auf großes Interesse stoßen. Also einfach vorbeikommen und beraten lassen!

Die Planungen sind bereits in vollem Gange. Das Konzept sieht ein umfangreiches Rahmenprogramm, bestehend aus Fachvorträgen, wichtigen Informationen für Aus-, Weiterzubildende und Studenten sowie Weiterbildungsmöglichkeiten vor. Abgerundet wird der Messebesuch mit der Last-Minute-Börse am Samstag von 10-13 Uhr, bei der Interessenten in letzter Minute noch den ein oder anderen Ausbildungsplatz oder Traumjob finden können. Ein kostenloser Shuttleverkehr ab 8.00 Uhr (im 10 min Takt) vom Heilbronner Hauptbahnhof und der Harmonie, bringt die Besucher zur Messe.