Bildvortrag Dr. Dieter Bock: Ein Garten für Schmetterlinge

Eine blütenreiche Wiese voller Schmetterlinge und summender Insekten – ein Bild, das viele mit unberührter Natur verbinden.

Doch lässt sich eine solche Artenvielfalt auch im eigenen Garten verwirklichen? Dr. Dieter Bock hat diesen Versuch gewagt – mit überraschendem Erfolg.

Eine abwechslungsreiche Bepflanzung mit zahlreichen heimischen Wildpflanzen schafft wertvolle Lebensräume für Schmetterlinge, Wildbienen und viele weitere Blütenbesucher. So entwickelt sich ein Garten, der sich im Laufe der Jahreszeiten ständig verändert und immer wieder neue Naturerlebnisse bietet.

In seinem Bildvortrag in der Stadtbibliothek berichtet Dr. Dieter Bock von seinen Erfahrungen und zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie sich auch mit einfachen Mitteln ein naturnaher, artenreicher und ökologisch wertvoller Garten gestalten lässt. Dabei vermittelt er praktische Tipps für die Auswahl geeigneter Pflanzen und die Förderung der biologischen Vielfalt.

Dr. Dieter Bock studierte Biologie und promovierte in diesem Fach. Nach fünf Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit an der Universität Ulm arbeitete er im Landratsamt Schwäbisch Hall im Bereich Abfallwirtschaft. Seit seinem Ruhestand widmet er sich intensiv der naturnahen Gartengestaltung. Inspirationen dafür sammelte er auf zahlreichen Reisen zu Naturstandorten in Europa. Sein Leitgedanke: Pflanzen und Tiere gehören zusammen und sollten bereits bei der Gartenplanung gemeinsam berücksichtigt werden.

Der Bildvortrag mit praktischen Tipps ist Teil des Begleitprogramms zur Saatgut-Bibliothek und findet in Kooperation mit der Stabsstelle Klimaschutz statt.