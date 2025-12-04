Bildvortrag Südamerika Zwischen Wirtschaftskrisen und Naturwundern von Chile ins Hochland Boliviens.

Ein Welt-Spaziergang mit Ines und Daniel

Unsere Reise beginnt in Chile, und schon bei der Ankunft spüren wir den Wechsel: eine neue Kultur, eine andere Sprache, fremde Lebensweisen – alles wirkt faszinierend und überraschend zugleich. Neugierig tauchen wir tiefer ein, lernen die Sprache, suchen das

Gespräch mit den Menschen und finden neue Freunde, die uns ihre Welt zeigen.

Doch in Patagonien holt uns die gewaltige Natur in all ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit wieder ein: Gletscher schmelzen in rasantem Tempo, und Tierarten sind bedroht. In Argentinien spüren wir zusätzlich die Auswirkungen der Wirtschaftskrise – schwankende

Währungen und unterschiedliche Wechselkurse machen das Leben und Reisen herausfordernd.

Nach einer intensiven 24-Stunden-Fahrt erreichen wir schließlich Bolivien und treffen Eileen und Horst, die uns für zwei Wochen begleiten. Gemeinsam erkunden wir in dieser unglaublichen Höhe die Weite und die wilden Tiefen des bolivianischen Hochlands –

eindrucksvoll, kraftvoll und einladend zugleich.