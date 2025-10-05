Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage

Werner Grund-Stiftung

Die Kunstinstallation „Bildwechsel“, die 2025 im Hohenloher Kunstverein beginnt, zielt darauf ab, das Erbe des Künstlers Werner Grund zu bewahren und zugleich die Nachkriegsgeneration von Künstlern in den Mittelpunkt zu rücken, die den kulturellen Wiederaufbau Deutschlands mitgeprägt hat. Ab 2025 stellt der Hohenloher Kunstverein der Werner Grund-Stiftung eine eigens dafür gestaltete Wand zur Verfügung, die etwa alle drei Monate mit einem anderen Kunstwerk von Werner Grund und Künstler:innen seiner Generation bespielt wird. Unter dem Titel „Bildwechsel“ möchte diese Aktion nicht nur an den bedeutenden Maler und Gründungsmitglied des HKV erinnern, sondern auch den künstlerischen Auf­bruch der Nachkriegszeit lebendig halten. Besucherinnen und Besucher erwartet jedes Quartal ein anderes Kunstwerk, das Werner Grund und Kunstschaffende seiner Epoche ins Gedächtnis ruft. Das regelmäßige Wechseln der Werke soll dazu beitragen, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst nicht statisch bleibt, sondern in einem stetigen Prozess fortgeführt wird.

In Kooperation mit dem Hohenloher Kunstverein und der Werner Grund-Stiftung.

Im Rahmen der Langenburger Herbsttage

Eintritt frei. Sonntag, 5. Oktober 2025, 11 Uhr. Hofratshaus Langenburg