Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage

Bildwechsel 4

Hofratshaus Langenburg Schloss 12, 74595 Langenburg

Werner Grund-Stiftung

Die Kunstinstallation „Bildwechsel“, die 2025 im Hohenloher Kunstverein beginnt, zielt darauf ab, das Erbe des Künstlers Werner Grund zu bewahren und zugleich die Nachkriegsgeneration von Künstlern in den Mittelpunkt zu rücken, die den kulturellen Wiederaufbau Deutschlands mitgeprägt hat. Ab 2025 stellt der Hohenloher Kunstverein der Werner Grund-Stiftung eine eigens dafür gestaltete Wand zur Verfügung, die etwa alle drei Monate mit einem anderen Kunstwerk von Werner Grund und Künstler:innen seiner Generation bespielt wird. Unter dem Titel „Bildwechsel“ möchte diese Aktion nicht nur an den bedeutenden Maler und Gründungsmitglied des HKV erinnern, sondern auch den künstlerischen Auf­bruch der Nachkriegszeit lebendig halten. Besucherinnen und Besucher erwartet jedes Quartal ein anderes Kunstwerk, das Werner Grund und Kunstschaffende seiner Epoche ins Gedächtnis ruft. Das regelmäßige Wechseln der Werke soll dazu beitragen, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst nicht statisch bleibt, sondern in einem stetigen Prozess fortgeführt wird. 

In Kooperation mit dem Hohenloher Kunstverein und der Werner Grund-Stiftung.

Im Rahmen der Langenburger Herbsttage

25220611LA. Eintritt frei. Sonntag, 5. Oktober 2025, 11 Uhr. Hofratshaus Langenburg

Info

Hofratshaus Langenburg Schloss 12, 74595 Langenburg
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage - 2025-10-05 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage - 2025-10-05 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage - 2025-10-05 11:00:00 Outlook iCalendar - Bildwechsel im Rahmen der Langenburger Herbsttage - 2025-10-05 11:00:00 ical

Tags