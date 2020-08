PROGRAMM

Franz Anton Hoffmeister

Variationen in C-Dur

Ludwig van Beethoven

Bagatellen op. 33W.

A. Mozart

Variationen „Salve tu, Domine“

Franz Anton Hoffmeister

Sonate in A-Dur

Hugo Wolf

Variationen op. 2

Anton Webern

Variationen op.27

Johanna Doderer

Variationen über den Krebsteich

Franz Schubert

12 Ländler D 790, Op. Post. 171

Die Pianistin Biliana Tzinlikova, geb. 1974 in Sofia, Bulgarien, hat sich in den letzten Jahren einen hervor-ragenden Ruf als Konzertpianistin, Kammermusikerin und Pädagogin erarbeitet. Sie studierte an der staatl. Musikakademie in Sofia und der Universität Mozar-teum Salzburg. Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit als Konzertpianistin lag zuletzt in der Wiederent-deckung und Wiederaufführung vergessener Klavier-musik. Davon zeugen auch ihre CD-Einspielungen: 2014 machte sie sich mit den Welt-Ersteinspielungen der Klaviersonaten von Franz Anton Hoffmeister in der Fachwelt schlagartig einen Namen. Die Einspie-lungen wurden in internationalen Fachmedien be-geistert rezensiert und wissenschaftlich dokumentiert.