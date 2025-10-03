Kurdische Musik, die verbindet

Zum Abschluss seiner Deutschlandtour 2025 kommt Bilind Îbrahîm am Freitag, den 3. Oktober nach Stuttgart.

Bilind Îbrahîm präsentiert an diesem Abend seine einzigartigen Kompositionen – eine kraftvolle Mischung aus traditioneller kurdischer Musik und zeitgenössischen Elementen. Seine Lieder erzählen von Heimat, Sehnsucht und Stolz – und schaffen eine tiefe emotionale Verbindung zwischen Bühne und Publikum.