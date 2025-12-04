BILLA JOE - Kill Bills Tour 2025

Der deutsche Rapper BILLA JOE skizziert ein Image als „schwarzer Italiener“ mit „Fuckboy-Status“ und provoziert mit luxuriösem Lebensstil, der sich ebenfalls in seinen Tracks widerspiegelt. In seinem Sound balanciert der Artist darauf moderne Trap-Beats mit eingängigen Hooks und jeder Menge Flow. Ein Rezept, das ihm nach ersten Erfolgen ab 2021 im Jahr 2024 den endgültigen Durchbruch ermöglichte. Sein Debütalbum “LONGSTORYSHORT” stieg im März 2024 auf Platz 9 der deutschen Albumcharts ein. Die Single „BUSINESS STRAIGHT“, die mit Faroon entstand, erreichte Platz 5 der deutschen Singlecharts und generierte über 25 Mio. Streams – BILLA JOES bisher erfolgreichster Track. Auch „Hayat“ und „Paris“ feat. Luciano knüpfen mit Top 50 Chartplatzierungen und achtstelligen Streamingzahlen an diesen Erfolg an. Als Mitglied der Scorpion Gang veröffentlichte er mit seinem Labelchef Summer Cem 2024 zudem die „HAHA!“ EP, tourte in dessen Vorprogramm und spielte auf Festivals wie dem splash!, Hook Up Festival und Heroes Festival. Mehrfach auf dem Cover der Spotify Playlists „Deutschrap Brandneu“ und „Modus Mio“ gehört BILLA JOE aktuell zweifelsfrei zu den gehyptesten Acts der Deutschrap-Szene. Auf seiner Kill Bills Tour 2025 kommt der Rapper im Dezember für sechs Shows nach Deutschland.