Billie, Edith und Marlene. Eine Liebeserklärung

Leben und Lieder von Billie Holiday, Edith Piaf und Marlene Dietrich.

Nach dem großen Erfolg ihres ersten gemeinsamen Liederabends »Hommage an Edith Piaf« folgt nun der zweite Streich des Duos Wollmann/Kahl. »BILLIE, EDITH und MARLENE« ist eine Liebeserklärung an drei große Frauen der Musikgeschichte. Die Schauspielerin Elke Wollmann und die Soul-Jazz Pianistin Béatrice Kahl tauchen ein in das Leben, die Liebe, das Leid und vor allem in die Lieder von »Lady Day« Billie Holiday, dem »Spatz von Paris« Edith Piaf und Marlene Dietrich, der »feschen Lola« aus dem »Blauen Engel«.