Das Blaue Haus präsentiert: Shebeen –
das sind …… MIT ARNO SÄLZER (BASS), GÜNTHER GEIGER (KEYS) UND MICHAEL GERMER
(DRUMS) UND STEFAN KAHNE (GUITAR) IN FESTER BESETZUNG 4 MUSIKER MIT
LANGJÄHRIGER ERFAHRUNG, DIE EINEN GROSSEN POOL AN TALENTIERTEN MUSIKERN ZUR KREATION vERSCHIEDENSTER KONSTELLATIONEN UM SICH SCHAREN.
DAZU GESELLEN SICH MIT ISAAC ROOSEVELT, KLYIVE , SOUL ELEMENTS, PAMELA O’NEAL UND TAMARA BENCSIK AUSSERGEWÖHNLICHE UND HOCHDEKORIERTE STIMMEN MIT ENORMEM ENTERTAINMENTFAKTOR, DIE NACH BELIEBEN ZWISCHEN
FUNKY TANZNUMMERN, KRACHENDEN ROCKHYMNEN UND BALLADEN MIT GÄNSEHAUT-GARANTIE WECHSELN KÖNNEN.