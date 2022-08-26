Shebeen

Sommer am See

Eintrittskarten

Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen

Das Blaue Haus präsentiert: Shebeen –

das sind …… MIT ARNO SÄLZER (BASS), GÜNTHER GEIGER (KEYS) UND MICHAEL GERMER

(DRUMS) UND STEFAN KAHNE (GUITAR) IN FESTER BESETZUNG 4 MUSIKER MIT

LANGJÄHRIGER ERFAHRUNG, DIE EINEN GROSSEN POOL AN TALENTIERTEN MUSIKERN ZUR KREATION vERSCHIEDENSTER KONSTELLATIONEN UM SICH SCHAREN.

DAZU GESELLEN SICH MIT ISAAC ROOSEVELT, KLYIVE , SOUL ELEMENTS, PAMELA O’NEAL UND TAMARA BENCSIK AUSSERGEWÖHNLICHE UND HOCHDEKORIERTE STIMMEN MIT ENORMEM ENTERTAINMENTFAKTOR, DIE NACH BELIEBEN ZWISCHEN

FUNKY TANZNUMMERN, KRACHENDEN ROCKHYMNEN UND BALLADEN MIT GÄNSEHAUT-GARANTIE WECHSELN KÖNNEN.

Info

Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen
Konzerte & Live-Musik
Eintrittskarten
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