Die Auftritte von Skin of Clazz bei Sommer am See gehörten in den vergangenen 5 Jahren zu den absoluten Highlights.

Nach der selbstverordneten Kreativpause in den vergangenen Monaten freuen sind wir gespannt, was sie bei ihrem diesjährigen Sommer am See Auftritt an „Neuem“ im Programm haben werden. Die Band um die vier Schlagzeuger Nicolas Baumann, Nico Ellinger, Ingo Schwarzweller und Jonas Stephan wird komplettiert durch den Saxophonisten Julian Wirth und Sängerin Jule Borchhardt. Die Band ist längst erwachsen geworden und hat ihren ganz eigenen, unverwechselbaren und international klingenden Sound entwickelt. Mit diesem füllen Skin of Clazz scheinbar mühelos die Konzertsäle der Region.

Skin of Clazz ist weit mehr als ein Percussion Ensemble. Sie sind eine Böblinger Institution und Ihr Sound, mit welchem die Band sich in die Herzen der Region gespielt hat, ist beeindruckend. Skin of Clazz präsentiert Pop-Musik mit Leidenschaft und schier unbezähmbarer Energie. Ihre Live-Performances lassen Fans und Publikum regelmäßig tanzend eskalieren.